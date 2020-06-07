Adana’da tarlada kalan patatesi toplama kavgası: Dört yaralı

Adana’da patates tarlasında başakçılar (hasattan sonra tarlada kalan patatesi toplayanlar) arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre, Yüreğir ilçesi Dedepınarı Mahallesi’ndeki patates tarlasında çiftçinin ürünlerini hasat etmesinin ardından başakçılar, toprak altında kalan ürünleri toplamak için bölgeye gitti.
İki grup arasında kalan patateslerin toplanması konusunda yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.
Pompalı av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada dört kişi yaralandı.
Yaralılar yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok.