Adana’da Suriyeliler’in yaşadığı mahallelerde Özel Harekat’lı denetim

Adana’da, Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde denetim yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 Suriyeli hakkında işlem yapıldı, bir Suriyeli sınır dışı edildi.

Fotoğraf: DHA

Yabancılar Şube ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda iş yeri olan Suriyelilere yönelik denetim yaptı.

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İş yerlerini denetleyen ekipler, Suriyelilerin geçici kimlik belgelerini inceledi. Polisler, ayrıca, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirdi.

Denetimlerde 1294 yabancı uyruklunun belge ve bilgileri kontrol edildi. Başka ilde bulunması gerektiği halde, Adana’ya giden 51 Suriyeli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Üç Suriyeli sürücüye 14 bin 150 lira para cezası kesildi. Ülkeye girmesi yasaklanan bir Suriyeli sınır dışı edildi.

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Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

