Adana’da Suriyelilere saldırının tanıkları: Saldırganlar mahallemizden değildi

EFE SÖNMEZ

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Adana’da çocuğa istismar iddialarının Suriyelilere yönelik linç girişimine dönmesine tanıklık eden mahalleli, saldırganların kendi mahallelerinden olmadığını anlattı. Saldırı nedeniyle yabancıların işyerlerindeki zararın bilançosu oldukça ağır.

Fotoğraf: İHD

Seyhan ilçesinde 19 Eylül’de meydana gelen olayda iddiaya göre 15 yaşında bir çocuk, 11 yaşındaki bir başka erkek çocuğu istismar etti. Çocuğun bağırıp evine gitmesiyle ailesi durumdan haberdar oldu. İddia ilçede duyulurken, olayı bir Suriyelinin yaptığına dair söylentiler de ilçede hızla yayılmaya başladı. Çok sayıda insan sokaklara çıkarak Suriyelilerin işyerleri ve araçlarına saldırmaya başladı.

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İstismar şüphelisi daha sonra polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Valilik, 37 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüphelinin Seyhan doğumlu olduğunu açıkladı. Saldırı olayına karışan ve provoke etmekle suçlanan 40 kişi de 20 Eylül’de gözaltına alındı.

Suriyeliler tedirgin

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi’nin olay yerine giderek hazırladığı gözlem raporu bugün basınla paylaşıldı. Rapora göre ilçede yaşayan Suriyelilerde halen tedirginlik hâkim. Olayın ardından Suriyeliler işyerlerini açamadı. Bazılarının evden çıkamadığı, bazılarınınsa evlerini terk ettiği, görgü tanıkları tarafından aktarılan iddialar arasında. Saldırıda Suriyelilere ait 162 işyeri ile 12 araç zarar gördü.

‘Bizim mahalleden değillerdi’

İHD’nin raporunda olaya tanık olanlar ve Suriyeli esnafın ifadelerine de yer verildi. Tanıklar ve esnaf, dükkanlara ve araçlara saldıranların, mahalleden olmadığına dair görüşlerini dile getirdi.

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İstismarın yaşandığı belirtilen binanın bulunduğu sokakta kahve dükkanı işleten Osman Kocaman, olayın duyulmasının ardından şüphelinin Suriyeli olduğuna dair söylentilerin başladığını aktardı.

“Çok kısa bir süre sonra başka mahallelerden gençler gelmeye başladı” diyen Kocaman, bu kişilerin Suriyelilerin yoğun yaşadığı üç mahalleye yöneldiğini, nereden geldiklerini bilmediğini dile getirdi.

Tanıklardan Bülent Kocadağ, Suriyelileri hedef alan grubu sakinleştirmekte başarılı olamadıklarını belirterek “Daha sonra bu gençler Suriyelilerin işyerlerinin olduğu sokaklarda buralara ve araçlara zarar vermeye başladı. Bu gençleri tanımıyorum. Bizim mahallenin çocukları değillerdi” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, mahallede birçok kişinin işlerini ellerinden aldığı ve yaşam tarzlarına uymadığı gerekçesiyle Suriyelileri istemediğini kaydetti. Aynı kişi, saldırıları yapanların mahalleden olmadığı görüşünü de tekrarladı.

Çocuk gözetim altında

Çocuğun yengesi, istismar mağduru çocuğun psikolojisinin kötü olduğunu, sürekli ağladığını, hastanede psikolog gözetiminde tutulduğunu aktardı. Çocuğun dedesi ise olayın yaşandığı apartmanda Suriyelilerin yaşadığını ifade ederek sorumlunun Suriyeliler olduğunu söyledi.

‘Bizim günahımız ne?’

İşyeri zarar gören Suriyeli esnaf Ahmed Bekar, altı yıldır Türkiye’de bulunduğunu, dört yıldır da dükkan işlettiğini belirterek “Cinsel istismar olayının ne olduğunu bilmiyorum… Yapan Suriyeli mi değil mi, bilmiyorum… Suriyeli de olsa bizim günahımız nedir?” diye sordu. Bekar, yaklaşık 20 bin liralık zararının olduğunu dile getirdi.

Bir başka esnaf Muhammed Hasan Cüneydi, dört yıldır Adana’da yaşadığını aktararak mahalledekilerle sorunu olmadığını, saldırganların mahalleli olmadığını aktardı. Cüneydi, “Bu mahallenin insanları araya girerek ‘Yapmayın’ dediler. Ama gelenler çok kalabalıktı ve kimlerin dükkanını yakacakları biliyorlardı” diye konuştu.

Her 100 Suriyelinin altısı Adana’da

Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında toplamda kayıtlı 3 milyon 663 bin 863 Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerden 238 bin 474’ü Adana’da yaşıyor. Bu, her 100 Suriyelinin altısının Adana’da yaşadığı anlamına geliyor.