Adana’da, sokağa çıkmayan yurttaşlar yüzlerce uçurtma uçurdu

Adana’da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan yurttaşlar evlerinin damından yüzlerce uçurtma uçurdu.

Fotoğraf: DHA

İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evlerinden çıkamayan Adanalılar ‘Hayat dama sığar’ etkinliğiyle evlerinin damlarından uçurtma uçurdu.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi sakinleri, sosyal medya hesapları üzerinden organize olarak, yaklaşık bin uçurtmayı Adana semalarında uçurdu.

‘Hayatın eve sığdığını göstermek istedik’

Üzerinde “Hayat dama sığar” yazılı 16 metrelik dev uçurtmayı yapan Muhammet Baysal, şunları söyledi: “Hayatın eve ve dama sığdığını göstermek istedik. Biz de buranın en büyük uçurtmasını yaptık. İnsanlara moral vermek, evde de bir şeyler yapabileceklerini göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Şu anda 2 bin ila 3 bin uçurtma uçuyor. Adana, ‘Hayat eve sığar, hayat dama sığar’ diyor” diye konuştu.