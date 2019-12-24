Adana’da selde sürüklenen otomobildeki beş kişi kurtarıldı

Adana’da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki üç kişi kendi imkanlarıyla, iki kişi ise bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 19:15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi’nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde meydana geldi. İçerisinde beş kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düştü. Burada sürüklenmeye başlayan otomobildeki üç kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarak, kurtulmayı başardı. Kurtulan bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler, kısa süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan iki kişiyi zodyak ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan bir kişi “Arabada beş kişiydik. Otomobil suyun içerisindeyken bir anda durdu. Sonra da akıntıya kapıldı” diye konuştu.

İsimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.