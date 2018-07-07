Adana’da polis, sarmalık yaprağı uyuşturucu sandı: Üç kişi gözaltına alındı

Adana’da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp sürücüyü kovalamaya başladı. Gözaltına alınan sürücününse ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı.

DHA’nın haberine göre Adana’da üç genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanında motorlu yunus ekibi durdu. Polisler, aracın içinde gördükleri saksı içindeki bitkiyi hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağı da uyuşturucu sandı.

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Yeşil ışık yanınca harekete geçen otomobili durdurmak isteyen polisler dur ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine motorlu polisler, aracı kovalamaya başladı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı’ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Araç daha sonra Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi’nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.

Hareket edemez hale gelen aracın etrafı yunus ekipleri tarafından sarıldı. Araçtan çıkarılan üç kişi yere yatırılarak arkadan kelepçelendi. Polis otomobiline bindirilerek gözaltına alınan üç kişiden, aracı kullananın ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden polislerden kaçtığı anlaşıldı. Sürücü ağlayarak “Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. Başıma gelene bakın” dedi.

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Polis ekiplerinin arabada yaptığı aramada süs bitkisi ve dolma yapımında kullanılan yaprak salamura buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.