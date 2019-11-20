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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da paniğe neden olan patlama: İki araç hasar gördü

Adana’da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi.

Fotoğraflar: DHA

Patlayıcı, merkez Seyhan ilçesindeki Şinasi Efendi Caddesi’nde eğlence mekanlarının kapalı olduğu saat 01:00’de patlatıldı. Patlamanın sesini duyup sokağa çıkan Adanalılar şüphelinin taksiye binip olay yerinden kaçtığını gördü ve durumu polise bildirdi.

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Olay yerine giden çok sayıda polis ekibi, caddeyi kapatıp, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelinin eşkalini belirledi.

Şüphelinin Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi’nde taksiden inip yaya olarak kaçtığı ve bu sırada yola bir çanta bıraktığı tespit edilince mahalle abluka altına alındı.

Şüpheli minibüsün altında bulundu

Mahalleyi didik didik arayan ekipler, şüpheliyi bir minibüsün altında saklanırken yakaladı. Bu sırada bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan, kıyafet çıktı.

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Patlamanın meydana geldiği caddede polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından hasar gören iki otomobil, emniyet otoparkına çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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