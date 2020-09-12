Adana’da, orman yangınlarına karşı yağmur duası

Adana’daki tüm camilerde orman yangınlarına karşı yağmur duası yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adana İl Müftülüğünce Pozantı, Hatay’ın Dörtyol ve Osmaniye’nin Düziçi ilçelerinde süren orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından yağmur duası edildi.

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İl Müftüsü Hasan Çınar, kentte ve çevre illerde devam eden orman yangınlarına değinerek şöyle devam etti: “Yangınların son bulması, millet ve memleketimizin selameti için, bugün öğle namazına müteakip tüm camilerimizde tesbihattan sonra yağmur duası edildi.”

Çınar, Covid-19 tedbirlerine uyularak dua edildiğini söyledi.

Pozantı’daki yangın dört gündür sürüyor.