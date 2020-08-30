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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da orman yangını

Adana’nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile iki helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangın, bölgeye sevk edilen 40 arazöz ve iş makineleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan iki noktada süren yangına, bölgenin sarp olması nedeniyle ekiplerin zorlukla müdahale ettiği öğrenildi.

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