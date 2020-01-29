Adana’da ölen Suriyeli yakınını arabasının ön koltuğuna koyup ülkesine götürmek istedi

Adana’da Suriyeli Muhammed Bekkur yakınının cenazesini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirip Suriye’ye götürmek istedi. Polis izin vermedi.

Fotoğraf: DHA

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gören Suriyeli Ömer Kaddur (19) dün hayatını kaybetti. Ailesi Suriye’de olduğu öğrenilen Kaddur’un cenazesini yakını Muhammed Bekkur teslim adlı.

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Araçta yedi yaşındaki çocuğu da vardı

Bekkur, gencin çarşafa sarılı cansız bedenini, kendisine ait hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna yerleştirdi. Ardından da yedi yaşındaki oğlu Bilal Bekkur’u yanına alıp cenazeyi yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan göç idaresi binasına getirdi.

Cenazeyi görenler polise ihbar etti

Cenazenin olduğu aracı yol kenarında park eden Bekkur, binaya girdi. Araçtaki cenazeyi görenler ise durumu polise bildirdi.

Aracın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler daha sonra da binadan çıkan Bekkur’un elindeki evrakları inceledi. Bekkur, Kaddur’un cenazesini Suriye’deki ailesine ulaştırmak istediğini söyledi.

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Polisin izin vermemesi üzerine cenaze yeniden Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ömer Kaddur’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Suriye’ye gönderildi.