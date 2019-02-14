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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da müze inşaatı çöktü: İkisi ağır, sekiz işçi yaralı

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde devam eden inşaat sırasında iskelenin çökmesi sonucu ikisi ağır, sekiz işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan müzede saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

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Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Yıkılan iskelenin altında kalan sekiz işçi yaralandı.

İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Soruşturma sürüyor.

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