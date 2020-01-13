Adana’da müteahhit firma 60 daireyi 120 aileye satmış

Adana’da inşa ettiği apartmandaki 60 daireyi, 120 aileye satarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen müteahhit firmanın yetkilileri ortadan kayboldu.

Fotoğraf: DHA

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde konut inşaa eden müteahhit firma, daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan para toplayarak sözleşme yaptı. Vatandaşlar dairelerin aynı anda başka kişilere de satıldığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı.

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‘Dört binada daha aynı dolandırıcılığı yaptı’

Mahallede inşaat halindeki apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, beş yıl önce firmadaki İ.D. isimli müteahhitten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhitin kentte dört binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcılığın yapıldığını öne sürdü.

Aldığı iki dairenin dörder kişiye daha satıldığını iddia eden Yalçın Körkün şöyle konuştu: “Bir ev sahibi olabilmek, çocuğumuza bir gelecek sağlayabilmek için birikimlerimizi verip ev aldık. Sonradan süreç uzadı ve evler bize teslim edilmedi. 3.5 yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti.”

‘Adli süreç başlatacağız’

Aldığı dairenin Hatay’da görev yapan bir polis memuruna satıldığını öğrendiğini öne süren Tunahan Kökdemir ise şunları söyledi: “100 bin lira ödeyerek daire aldım. Dairemin başkasına satıldığını öğrenince telefonla müteahhiti arayıp ‘Madem bizi dolandırdın, paramızı ver’ dedim. O da ofis kuracağını ve paralarımızı ödeyeceğini söyledi. İnşallah hep beraber adli süreci başlatıp, elimizden geleni yapacağız.”

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Öte yandan müteahhit İ.D’nin., bir arsa sahibinin hayatını kaybedince arsanın üç oğluna kaldığını fakat eşinin kendisini mahkemeye vermesiyle inşaatın durduğunu belirterek, daire satın alan kişilerin taksitlerini ödemediği için söz konusu dairelerin başkasına satıldığını öne sürdüğü belirtildi.