Adana’da kuyumucuyu soyan şüphelinin iç çamaşırından 9 bin lira çıktı

Adana’da kuyumcudan hırsızlık yapan iki şüpheliden biri yakalandı, iç çamaşırından 9 bin lira çıktı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kuyumcunun kapısının açık olduğunu ve ışıklarının yandığını fark etti.

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İş yerine kontrol etmek amacıyla yönelen ekipler, iki şüphelinin kuyumcudan çıkarak kaçtığını görünce önlem aldı.

Şüphelileri ara sokaklarda aramaya devam eden ekipler, “Dur” ikazına rağmen kaçan bir kişiyi kısa sürede yakaladı.

Üst aramasında şüpheli K.S.’nin iç çamaşırına gizlediği 9 bin lira bulundu.

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Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.