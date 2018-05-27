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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da kaymakamlık binasında iş cinayeti: 60 yaşındaki işçi beton zemine düştü

 

Adana’da kaymakamlığın yeni binasının inşaatında çalışan işçi, tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre 60 yaşındaki Abdurrahman Sarıyıldız, Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlığın yeni binasının inşaatında çalışıyordu. İşçinin, üçüncü katın merdiven boşluğunda tavan sıvası yaptığı sırada, üzerinde çalıştığı tahta iskele yıkıldı.

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Sarıyıldız’ın 10 metre yüksekten beton zemine düşmesi üzerine çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri geldiğinde işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sarıyıldız’ın ölüm haberine üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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