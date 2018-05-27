Adana’da kaymakamlık binasında iş cinayeti: 60 yaşındaki işçi beton zemine düştü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan (SHÇEK) 10 günlük bir bebeği evlatlık edinmek üzere alan aile, çocuk yedi yaşına geldiğinde biyolojik anne tarafından geri alınınca, hukuk mücadelesi başlattı. Çocuk, gerçeği, SHÇEK yetkilileri kendisini teslim almak üzere polis eşliğinde okula gelince öğrendi.