Adana’da kadın cinayeti: Uzaklaştırma cezası çare olmadı

Şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ay uzaklaştırma cezası alan Şerafettin Yörük, eşi Zeynep Yörük’ü bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Antalya’nın Demre ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan 40 yaşındaki Şerafettin Yörük ile 37 yaşındaki eşi Zeynep Yörük evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şerafettin Yörük, Zeynep Yörük’ü karın bölgesinden iki kez bıçakladı.
Yörük yaşamını yitirirken eşi kaçtı.
Daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle nisan ayı başında üç ay uzaklaştırma cezası aldığı belirlenen Şerafettin Yörük aranıyor.