Adana’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçakladı

Adana’nın Kozan ilçesinde, 19 yaşındaki bir çocuk annesi Melike Demirci, tartıştığı, 24 yaşındaki eşi Sezer Ç. tarafından dört bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendisinden altı yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen resmi nikah kıymayan ve birlikte yaşamayı sürdüren çiftin arasında, daha sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci üç yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü.

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Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci’yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Sezer Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak kadını dört yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci’yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Sezer Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.