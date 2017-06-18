Adana’da kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana’da 27 yaşındaki Ümit K., tartıştığı 26 yaşındaki eşi Aynur K.’yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinin Bey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit K. ve Aynur K. çifti arasında ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Ümit K., tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş açtı.
Silah sesini duyan çiftin komşuları polisi ve ambulansı aradı. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K. kurtartılamadı.
AA’nın aktardığına göre, yakalanan zanlı Ümit K. ifadesinde pişman olduğunu savundu. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçen K., adliyeye sevk edildi.