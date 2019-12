Adana’da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var

Adan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki ruhsatlı beş kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yıllık 20 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan kesilirken, kentte bunun üç katı et tükettildiğini söyledi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yaklaşık 2 milyon 217 bin vatandaşın yaşadığı Adana merkezde dört, Ceyhan ilçesinde ise bir ruhsatlı kesimhane olduğunu belirterek, ilçe belediyelerinin mezbaha sayısını artırması gerektiğini söyledi.

Veteriner hekim kontrolünde kesilmeyen tüm etleri kaçak olarak nitelendiren Köse şöyle konuştu: “Eğer etler merkez kesimhanelerde kesilip satışa sunulmadıysa insan sağlığı konusunda bir güvencesi yok. Geçen yıl şarbon hastalığı yaşanmıştı ülkemizde. İnsanlara bulaşabilen tehlikeli bir hastalıktı. Veteriner hekimin dikkati sayesinde bu risk ortadan kaldırıldı. Hayvanlardan insanlara bulaşan 250 civarı hastalık var. İnsandaki enfeksiyon kaynaklarının yüzde 70’i hayvansal kökenli. Belediyelerin işi insan sağlığını korumak. Hayvan sağlığını korumadan da insan sağlığını koruyamazsınız.”

‘Mühürlenmemiş et almayın’

Kentteki kesimhanelerde yılda 20 bin ton civarında et kesildiğini vurgulayan Köse şunları söyledi: “Fakat et seven Adana’nın bu rakamın minimum üç katı et tüketimi var. Adana etobur bir kent. Adana kebabı dünyada tescil edilmiş bir kebap. Adanalı kebabı seviyor. O nedenle tüm belediyeleri uyarıyorum, mutlaka mezbaha kursunlar, mutlaka veteriner hekim istihdam etsinler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tek tırnaklı hayvanların peşine düşüyor, bu çok ciddi bir konu ama ruhsatlı kesimhane sayısı az. İthal hayvanlar gelse bile burada ruhsatlı kesimhanelerde kesilmeli. Halkımızı uyarıyorum, kesimhanede kesilmemiş, damgasız, mühürlenmemiş etleri tüketmesinler.”