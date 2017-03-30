Adana’da IŞİD ve El Nusra operasyonu: 11 kişi gözaltında, 10 kişi aranıyor

Adana’da IŞİD ve El Nusra’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 11 kişi gözaltına aldı.
21 kişinin IŞİD ve El Nusra’ya eleman kazandırdığı ve finans sağladığının tespit edilmesi üzerine Terörle Mücadele (TEM) ekipleri özel harekat timleriyle beraber sabahın ilk saatlerinde Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 19 adrese baskın düzenledi. Biri çocuk 11 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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