Adana’da IŞİD operasyonu: 19 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana’da IŞİD’e yönelik operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, operasyonda, gözaltına alından 19 şüpheliyle birlikte, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde, yakalanan zanlıların, milletvekillerinin, üst düzey bürokratların, iş insanlarının, turist kafilelerinin ve savcıların kaçırılarak esir alınması; çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.