Adana’da iş cinayeti: Makineye düşen 20 yaşındaki sığınmacı işçi hayatını kaybetti

Adana’da plastik fabrikasında öğütücüye düşen işçi hayatını kaybetti.

Sarıçam ilçesinde 20 yaşındaki Suriye uyruklu Halef Alacra, dün akşam Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada temizlediği plastik öğütücüsüne düştü.

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Bu sırada Alacra’nın öğütücüye düştüğünü fark etmeyen başka bir işçi de makineyi çalıştırdı. Sıkışan Alacra hayatını kaybetti.

İşçinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Alacra’nın ölümüne neden olmakla suçlanan Suriyeli işçi de gözaltına alındı.