Adana’da iki eve IŞİD operasyonu: Dört kardeş gözaltında

Adana’da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen IŞİD üyesi dört kardeş gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, Suriye uyruklu dört kişinin saldırı hazırlığı yaptığını ve diğer örgüt üyeleriyle irtibatta olduğunu tespit etti.
Başsavcılığın gözaltı kararı sonrası dün şafak vakti iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisleri tarafından demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde dört şüpheli gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.