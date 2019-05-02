Adana’da HES inşaatında patlama: Bir ölü dört yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-1 Hidroelektrik Santrali’nde (HES) tahliye havuzunun olduğu bölgede patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan bir işçi hayatını kaybederken üç işçinin ayakta tedavisi devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Kozan’a bağlı kırsal Ergenuşağı Mahallesi’nde, yapımına devam edilen Göktaş-1 HES’te, saat 11.30 sıralarında, tahliye havuzunun olduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan dört işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı’nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan bir işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan üç işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde Valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir.”

Habertürk’te yer alan habere göre, Gökdere Köprü Barajı’nın Dipsavak Derivasyon Tüneli’nin kapağının patladığı ve olayda sel sularına kapılanlar olduğunun belirtildi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yedi yıl önce aynı bölgedeki faciada 10 kişi ölmüştü

Öte yandan aynı bölgede 24 Şubat 2012’de Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı’nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi yaşamını yitirmişti. İşçilerden beşinin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

