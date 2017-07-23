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Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı

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Adana’da ‘Hero’ tişörtü giyen üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Adana’da da aynı tişörtü giyen 16 yaşındaki G.B., 20 yaşındaki M.A. ve 17 yaşındaki S.E.G., devriye gezen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen gençler sorguanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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