Adana’da gözaltındaki çocuklara polis şiddetine soruşturma

Adana’da gözaltına alınan çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçen günlerde yayınlanan görüntüerde, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye getirilen çocuklar görülüyordu.

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Çocuklar kendilerine ayrılan yerde otururken, bir polis gelerek çocuklara saldırmıştı.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri polis hakkında ‘kasten yaralama’dan suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, polis şiddetiyle ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Adana Adliyesi’nde bir polis memurunun, çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövüyor..

Sana çocuklara dayak at diye yetki verilmedi 😡😡😡#kötüsünüz pic.twitter.com/zu4mue9MIt — Kötüsünüz! (@Kotusunuz_) 28 Aralık 2017

Savcılık şu bilgiler verdi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılması şeklinde talimat verilmiştir. Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası’nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darp ettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması istenmiştir.”