Adana’da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Adana’da 15 gün boyunca yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklandı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Barış Pınarı Harekatı ve ‘PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle’ Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamalarına da değinildi.

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Açıklamada Adana’daki yasaklamaların bu kapsamda yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Kentte olası her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.”