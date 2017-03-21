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Adana’da ‘GDO’lu ekmek’ hakkında soruşturma başlatıldı

 

Adana’da bir firmanın ekmek katkı maddesinin analizinde GDO’lu soya maddesi çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bir gıda mühendisinin, kentteki fırınlara ekmek katkı maddesi gönderen ‘P….’ isimli firmanın GDO’lu soya içerdiğini iddia etmesi üzerine incelenen katkı maddesinin GDO’lu soya içerdiği ortaya çıkmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında 112 soya ürününde GDO tespit edildiğini, ancak bahsi geçen firmanın denetimlerinde olumsuz sonuç bulamadıklarını söylemişti.

Gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alındığını ifade eden bakan, en kısa zamanda laboratuvar sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etmişti.

Soruşturma başlatıldı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, tüm fırınları denetim altına alırken, cumhuriyet başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Adana’da fırınlarda kullanılan ekmek katlı maddesinin GDO’lu soya içerdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı” dendi.

Bakanın ‘içi rahat’: 112 soya ürününde GDO var, ekmekle oynanmasına izin vermeyiz

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