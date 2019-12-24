Adana’da dört ilçede okullar tatil

Adana’nın Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda sağanak yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Fotoğraf: DHA

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağışın neden olduğu su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı.

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Adana valiliğinin yazılı açıklaması şöyle: “Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla dört merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır.”