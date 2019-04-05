Adana’da dokuz puan fark var mazbata yok

Seçimin üzerinden beş gün geçmesine rağmen Adana’da dokuz puan farkla belediye başkanı seçilen CHP’li adaya mazbata verilmemesi tartışma yarattı.

Zeydan Karalar. fotoğraf: DHA

Adana büyükşehir belediye başkanlığı seçimini CHP’li Zeydan Karalar MHP’li Hüseyin Sözlü’nün dokuz puan önünde kazanmıştı. Ancak itirazların sonuçlanmadığı gerekçesiyle Karalar’a mazbatası hala verilmedi.

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Basın toplantısı düzenleyen Karalar MHP’nin 56 bin geçersiz oyun sayılması talebiyle yaptığı itiraz için, “Bu oyların tamamı aleyhimize çıksa bile fark kapanmaz. Bu itiraz sadece mazbatayı almamızı geciktiriyor. Bu bir anlamda usulsüzlükleri örtmek anlamına da geliyor. Bu nedenle görev devir tesliminin devlet denetiminde yapılmasını istiyoruz” dedi.

Karalar Adana’daki genel durumla ilgili de şunları söyledi: “Büyükşehir belediyesini açık ara farkla aldık. İlçelerde ise çok küçük farklarla kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Yüreğir’de ise çok az bir oy farkı var. Yaklaşık 3 bin 600 olan oy farkı, Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre bine kadar düştü. Aslında bu bir takım işlemlerin yapıldığı anlamına geliyor. Orada arkadaşlarımız oyların yeniden sayılmasını talep etti. İlçe seçim kurulu toplandı ve muhtemelen baskılardan dolayı hâkim, oy sayımını iptal etti. Oyların tümünün sayılması gerekiyordu ancak 1’nci bölge dışında geçersiz oyların sayılması kararı alındı. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin hâlâ mağdur edebiyatı yapması, şaşkınlık verici. Biz halkın temayülünün doğru yansıması için çabalıyoruz. Adana büyükşehirde ne yaparlarsa yapsınlar fark kapanmaz. Yüreğir’de ise ufak bir problem var. Başvuruda bulunduk, sonuçları bekliyoruz.”