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Adana’da dışarıdan yemek siparişi veren dört öğrenciyi bıçaklayan lise kantini çalışanı serbest

 

Adana’da amcasının işlettiği 75’inci Yıl Anadolu Lisesi kantininde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki O.O., dışarıdan yemek sipariş ettikleri gerekçesiyle dört öğrenciyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. O.O., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Yüreğir ilçesindeki 75’inci Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ve B.B. (18) öğle arasında telefonla yemek sipariş etti.

Okul bahçesinde yemek yiyen dört öğrencinin yanına gelen kantin işletmecisi Necati O.’nun 17 yaşındaki yeğeni O.O., iddiaya göre “Burada kantin var, neden dışarıdan yemek yiyorsunuz” diye çıkıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından kantinden aldığı bıçakla öğrencilere saldıran O.O., dört öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan A.A. ile A.Ö. hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan B.B. ile M.A. ayakta tedavi edildi.

Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen O.O., adliyeye sevk edildi. O.O., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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