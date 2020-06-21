Adana’da denize giren baba boğuldu, 12 yaşındaki oğlu kayboldu

Adana’nın Karataş ilçesinde denize giren baba boğulurken, 12 yaşındaki oğlu ise kayboldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, sahil ilçesine gelen 39 yaşındaki Habib Ercan, 12 yaşındaki oğlu Ali Ercan ve yeğeni Samet Karayiğit serinlemek için denize girdi.

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Bir süre sonra dalgaların sürüklemeye başladığı üç kişi çevredekilerden yardım istedi.

Samet Karayiğit çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğulun gözden kaybolması üzerine durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Arama çalışmaları sonucu bulunan baba kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.