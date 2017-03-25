Adana’da çocuk cezaevinde yangın: Üç çocuk yaralandı

Adana’da çocukların kaldığı E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangında üç çocuk yaralandı.

Saat 16.00 sıralrında çıkan yangının, başka bir koğuşa nakledilen arkadaşlarının geri gönderilmesini isteyen çocukların yatakları ateşe vermesiyle çıktığı iddia edildi.

Yangına görevliler müdahale ederken, dumandan etkilenen üç çocuğun ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Aynı cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta çıkan yangında 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan ile 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetmişti. Kaya’nın organları ise ailesi tarafından bağışlanmıştı.