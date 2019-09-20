Adana’da çocuğa taciz iddiası: Bazı gruplar yabancıların işyerlerine saldırdı

Adana’da 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun taciz edildiği iddialarının ardından mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı.

DHA’nın haberine göre Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde 25 yaşındaki bir erkeğin aynı mahallede oturan bir çocuğu okul çıkışında eve götürerek taciz ettiği öne sürüldü

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Çocuğun çığlık atıp kaçması sonrası mahalleli, şüphelinin bulunduğunu düşündüğü evi taşlayarak ateşe verdi. Kalabalık idam isterken, şüphelinin kaçtığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen polis, mahallenin giriş-çıkışlarında önlem aldı. Polis bazı kişilere biber gazıyla müdahale ederek evden uzaklaştırdı. Şüpheli aranıyor.

Yabancıların işyerlerine saldırı

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Taciz şüphelisinin yabancı olduğunu iddia eden bir grup, Dumlupınar Mahallesi’nin yakınındaki Mirzaçelebi ve Kocavezir mahallelerindeki yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerine zarar verdi.

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İşyerlerinin camlarını kıran bazı kişiler, içerideki malzemeleri dışarıya çıkartıp yaktı. Kalabalık, polisin müdahalesi sonucu dağıtılırken, küçük çaplı yangınlar ise TOMA ile söndürüldü. Zırhlı ekipler, güvenlik amaçlı bölgedeki önlemlerini sürdürüyor.

Valilik: Vatandaşımız olduğu değerlendiriliyor

Valilik ise yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi: “İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur.”