Adana’da iş cinayeti: Sepet halatı koptu, üç işçi hayatını kaybetti

Adana’da bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan altı işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. Üç işçi hayatını kaybetti, dört işçi yaralandı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gübre fabrikasının çatısında kaplama yapacak taşeron işçiler, vinç sepetiyle çatıya çıkartılmak istendi.

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Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Ancak daha sonra Gümüş de hastanede yaşamını yitirdi. Sayı üçe yükseldi.

DHA’nın haberinde, altı işçinin bindiği sepetin iki kişilik olduğu belirtildi.