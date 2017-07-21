Adana’da iş cinayeti: Sepet halatı koptu, beş işçi hayatını kaybetti

Adana’da bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan altı işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. Beş işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gübre fabrikasının çatısında kaplama yapacak taşeron işçiler, vinç sepetiyle çatıya çıkartılmak istendi.

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Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş, kardeşi Mustafa Gümüş, akrabaları Emre Halil Aslan, Faruk Kaya ve Fehmi Kaya hayatını kaybetti.

Cengiz Kutlam adlı işçinin ise tedavisi ise devam ediyor.

DHA’nın haberinde, altı işçinin bindiği sepetin iki kişilik olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın ilk incelemesinin ardından gözaltına alınan vinç operatörü U.P., firma sahibi A.E. ile taşeron firma yetkilisi H.T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.