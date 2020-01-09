Adana’da çığ: İki ölü, iki yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü; iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Saat 17:30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü Yusuf Delen (37), kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre Delen’den haber alamayan üç iş arkadaşı Veli Bektaş (35), Yasin Kılıç (42) ile Eray Minik (30) operatörü aramak için yola çıktı.

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Madenden 1 kilometre uzaklaşan işçilerin üzerine kısa bir süre sonra çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altında kalan işçilerden Kılıç ve Bektaş’ın cesedine ulaşılırken, Minik ise yaralı kurtarıldı.