Adana’da çığ: Bir ölü, bir kayıp, iki yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, çığda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı, bir kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı’da akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik’ten yapılan açıklamada “Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki vatandaşımız yaralı ve bir vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” dendi.