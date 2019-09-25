Adana’da polis otobüsüne bombalı saldırı: Beş yaralı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bir polis ve dört sivilin yaralandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

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Adana Valisi Demirtaş durumu ciddi olan yaralı olmadığını belirtti.

Demirtaş polis otobüsünün geçişi sırasında yapılan saldırının el yapımı ya da daha farklı bir bomba ile düzenlendiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Ayrıntılar gelecek…