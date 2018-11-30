Adana’da belediye başkanı soğan dağıttı: Daha önce de karpuz dağıtmıştık

Adana’nın Seyhan Belediyesi, soğan fiyatının kilosunun beş TL’ye kadar yükselmesi üzerine dar gelirli vatandaşlara 10’ar kiloluk çuvallar halinde soğan yardımında bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, fiyatının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşların yemek yaparken soğan kullanamaz hale geldiğini söyledi. Bu nedenle ihtiyacı olan vatandaşlara soğan dağıtımı yapmaya başladıklarını belirten Karalar, “Soğan çok pahalandığı için vatandaş soğan alamaz duruma geldi. Bizde soğan alamayan vatandaşlara soğan alıp dağıtıyoruz” dedi.

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Çiftçinin de hakkının korunması gerektiğinin altını çizen Karalar, soğan fiyatının erişilebilir bir seviyede olması gerektiğini belirtti.

Önceki icraatlarını da hatırlatan Seyhan belediye başkanı, “Biz daha önce karpuz ve narenciye ürünleri dağıtmıştık. Şimdi de soğan dağıttık” diye konuştu.