Adana’da ‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Adana’da insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 sığınmacıyı, ‘İzmir üzerinden Avrupa’ya gideceksiniz’ diyerek yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu sığınmacıların yaşadıkları, akıllara ‘Banker Bilo’ filmini getirdi.
D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen sığınmacıları görenler polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarındaki yeşillik alanda oturan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 sığınmacıyla karşılaştı.
İnsan kaçakçılarına kişi başı 1000 dolar verdikleri belirlenen sığınmacılar, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek istediklerini anlattı. Sığınmacılar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
‘Banker Bilo’ filmini andırdı
Sığınmacıların başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrollerini paylaştığı ‘Banker Bilo’ filmindeki sahneyi akıllara getirdi. Filmde Şener Şen’in canlandırdığı karakter, köyünde Almanya’ya gitmeye çalışanları toplayıp; Münih diyerek İstanbul’a bırakıp kaçıyordu.