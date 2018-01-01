Adana’da babasının silahıyla ‘oynayan’ 11 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

Adana’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 11 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını öldürdü.
Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki M.Y., annesi evde yokken babasına ait ruhsatsız tabancayla ‘oynamaya’ başladı.
Bu sırada çocuğun tetiğe dokunmasıyla silah ateş alırken, mermi 13 yaşındaki abla Halise Y.’nin başına isabet etti.
Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti.
M.Y. ise psikolog gözetiminde olay hakkında bilgisine başvurulmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.