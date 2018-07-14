Adana’da Atatürk büstüne satırla saldıran adam ev hapsiyle serbest

Adana’nın Çukurova belediyesinin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K., ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
37 yaşındaki Rıdvan K., getirdiği satırla Atatürk büstüne saldırmıştı.
Rıdvan K.’nın büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.’yi dövmeye başladı.
İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp gözaltına alındı.
İfadesi alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.