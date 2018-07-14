Adana’da Atatürk büstüne satırla saldıran adam ev hapsiyle serbest

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yaptığını belirterek, “Bakanlığımız, cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclis’in gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak” dedi. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti. DHA’nın haberine göre Malatya’da konuşan Çalık, […]