Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adana’da Atatürk büstüne satırla saldıran adam ev hapsiyle serbest

 

Adana’nın Çukurova belediyesinin bahçesindeki Atatürk büstüne satırla saldıran Rıdvan K., ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

37 yaşındaki Rıdvan K., getirdiği satırla Atatürk büstüne saldırmıştı.

Reklam

Rıdvan K.’nın büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.’yi dövmeye başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp gözaltına alındı.

Reklam

İfadesi alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Belediye deposundan alınmış: Antalya’da bulunan Atatürk heykeliyle ilgili üç gözaltı

Bu kez de kaldırılıp bir yere atılmış: Antalya’da çalılıklar içinde Atatürk heykeli bulundu

Halk linç etmek istedi: Anamur’da Atatürk büstüne saldıran kişi gözaltında

Zonguldak’ta ‘Atatürk’e çiçek veren kız’ heykeline saldırı

Diyarbakır’da Atatürk heykeline çekiçle saldıran şüpheli gözaltına alındı

İkinci vaka: Mahkeme, Atatürk büstünü söken kişiyi hastaneye gönderdi

Atatürk heykeline saldıran adam: Böyle bir emir herkese gelmez, seçilmiş biriyim

Şanlıurfa’da Atatürk heykeline saldıran adam tutuklandı: Rüyamda tebliğ edildi

Akşener, Atatürk heykeline ‘meczup’ saldırısına hatırlatmayla geldi: Zübeyde Hanım’a söven neydi?

‘Dinimizde putperestlik yoktur’ diye bağıran şahıs Atatürk heykeline saldırdı

SON HABERLER

Son durum: Oktar’ın 86 şirket, iki vakıf, bir derneğine kayyım; 182 gözaltı

  ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182’ye yükseldi. Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı. Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin […]

Bedelli askerlik için bir sinyal daha: Ya Meclis kararı ya kararname

  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yaptığını belirterek, “Bakanlığımız, cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclis’in gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak” dedi. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti. DHA’nın haberine göre Malatya’da konuşan Çalık, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...