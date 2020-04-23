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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da 700 bin kaçak maskeye el kondu

Adana’nın Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde yüz binlerce maske bulundu. Maskeler yetkililere teslim edildi.

Fotoğraf: pixabay.com (Arşiv)

Corona virüsü salgını sonrası maske satışının yasaklanmasının ardından Adana’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 700 bin kaçak maskeye rastlandı.

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Seyhan ve Çukurova ilçelerinde üretim yapıldığı tespit edilen üç adrese operasyon yapıldı dört şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı’nın üretim kriterlerine uygun olan maskeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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