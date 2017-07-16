Adana’da 15 Temmuz anmalarının ardından HDP bayrakları indirildi

Adana’da darbe girişiminin yıldönümü anmalarının ardından HDP il binası önünde asılı olan parti bayrakları indirildi.
Dihaber’in aktardığına göre, Cemal Gürsel Caddesi’ndeki HDP binası önünde asılı olan parti bayrakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söküldü.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Twitter hesabından ‘Demokrasi bayramında HDP Adana il binamızdaki saldırı. AKP’nin demokrasi anlayışı…’ mesajını paylaştı.
Demokrasi bayramında HDP Adana İl binamızdaki bayraklara saldırı. AKP'nin demokrasi anlayışı… pic.twitter.com/Zuk0tLq3pf
— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) July 16, 2017