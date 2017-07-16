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Adana’da 15 Temmuz anmalarının ardından HDP bayrakları indirildi

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Adana’da darbe girişiminin yıldönümü anmalarının ardından HDP il binası önünde asılı olan parti bayrakları indirildi.

Fotoğraf: Twitter

Dihaber’in aktardığına göre, Cemal Gürsel Caddesi’ndeki HDP binası önünde asılı olan parti bayrakları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce söküldü.

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HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Twitter hesabından ‘Demokrasi bayramında HDP Adana il binamızdaki saldırı. AKP’nin demokrasi anlayışı…’ mesajını paylaştı.

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