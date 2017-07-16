Adana’da 15 Temmuz anmalarının ardından HDP bayrakları indirildi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, “Başına ne geleceğini bildiği için kaçtı. Erkek adam kaçmaz ama ben ona erkek demiyorum. Gördüğüm yerde onu döveceğim” dedi.