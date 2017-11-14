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Adana’da 10 Kasım’da şarkı eşliğinde ‘oynadığı’ iddia edilen müdüre soruşturma

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Adana’da 10 Kasım’da şarkı eşliğinde oynadığı iddia edilen müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu’nun, 10 Kasım töreni sırasında Selda Bağcan’ın ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ şarkısı eşliğinde oynadığı öne sürüldü.

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Görüntünün haberlere konu olmasının ardından müdür tepki çekti. CHP’li vekiller konuyu Meclis gündemine taşıdı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Prova sonrasıydı’

Müdür Sırrı Huylu, görüntülerin 9 Kasım’daki prova sonrası çekildiğini anlattı: “10 Kasım’da çok anlamlı ve büyük bir anma töreni gerçekleştirdik. Vatanın her yerinde görev yapmak benim için kutsaldır. 10 Kasım’da böyle bir görüntü oluşmadı. 9 Kasım’da prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk’ü anmıştık.”

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