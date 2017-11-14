Adana’da 10 Kasım’da şarkı eşliğinde ‘oynadığı’ iddia edilen müdüre soruşturma

Adana’da 10 Kasım’da şarkı eşliğinde oynadığı iddia edilen müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu’nun, 10 Kasım töreni sırasında Selda Bağcan’ın ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ şarkısı eşliğinde oynadığı öne sürüldü.

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Görüntünün haberlere konu olmasının ardından müdür tepki çekti. CHP’li vekiller konuyu Meclis gündemine taşıdı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Prova sonrasıydı’

Müdür Sırrı Huylu, görüntülerin 9 Kasım’daki prova sonrası çekildiğini anlattı: “10 Kasım’da çok anlamlı ve büyük bir anma töreni gerçekleştirdik. Vatanın her yerinde görev yapmak benim için kutsaldır. 10 Kasım’da böyle bir görüntü oluşmadı. 9 Kasım’da prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk’ü anmıştık.”