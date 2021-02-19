Adana ve Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 20 kişi gözaltında

Şanlıurfa ve Adana’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin adresleri tespit edildi.

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Savcılık kararıyla şüphelilerin Şanlıurfa ve Adana’daki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, iki av tüfeği, dört tabanca, dört şarjör, altı lüks otomobil, 551 mermi, 101 bin 285 lira, 1050 avro, 2 bin 800 dolar, 25 altın ile 416 altın türü madeni para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.