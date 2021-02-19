Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adana ve Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 20 kişi gözaltında

Şanlıurfa ve Adana’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Reklam

Savcılık kararıyla şüphelilerin Şanlıurfa ve Adana’daki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, iki av tüfeği, dört tabanca, dört şarjör, altı lüks otomobil, 551 mermi, 101 bin 285 lira, 1050 avro, 2 bin 800 dolar, 25 altın ile 416 altın türü madeni para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

SON HABERLER

Gıda bilgisi temel eğitimdir

Okullar, 12 yıl zorunlu eğitim sürecinde çocuklara gıda ve yemek pişirme bilgisi verme konusunda önemli bir araç olabilir, olmalı. Gençler bunu ister kendi vücutları için kullansın isterse kariyer yolu olarak seçsin.

Doktor: ‘Beni öldür, dayanamıyorum’ diyen hastam oldu; taburcu edince çok sevindik

Muş Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve acil tıp uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, Covid-19 tedavisi gören hastalarına ‘nefes’ olabilmek için çabalıyor. “Beni artık öldür, dayanamıyorum” diyen hastaları olduğunu söyleyen Lüftüoğlu’nun bu sözleri hastalığı ağır geçirenlerin neler çektiğini ve hissettiğini anlatmaya yetiyor.

Özel: Fahrettin ‘Altunmakas’ hakaretleri makaslamış; utanıyorsan söyleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Altunmakas’ diye nitelediği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını sansürlediğini belirterek, “Prompter’a yazılanlar cumhurbaşkanlığının sitesine konulamadı. Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma” dedi.