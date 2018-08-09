Adana ve Bursa’da zabıtadan ‘Türkçe tabela’ denetimi

Bursa ve Adana’da belediyeye bağlı zabıtalar, Türkçe olmayan tabelaları söktü.

Adana’da büyükşehir belediyesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde Suriyeli sığınmacıların yoğunluklu yaşadığı mahallelerde denetim yaptı.

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Burada, yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişler sökülerek kaldırıldı.

Belediyeye, tabelaların görüntü kirliliği yarattığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından şikayet iletildiği de bildirildi.

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Bursa’da da denetim

Bursa’da da Osmangazi Belediyesi ekipleri, yabancı tabela kullanımının yoğun görüldüğü Çarşamba ve Altıparmak semtlerindeki denetimlerini düzenli sürdürüyor.

Ekipler daha önceden Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, işyerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu bildirdi.

Bugüne dek 110 işyeri tabelalarını Türkçeye çevirdi.

Tabeladan fiyat listesine, menüden dış cephe giydirmelerine kadar işyerlerindeki tüm unsurların Türkçe olmasını isteyen görevliler, denetimlerin devam edeceğini ve ikazları dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.