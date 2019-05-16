Adana valiliği duyurdu: KHK’lı Prof. Savaş’a pasaportu nihayet veriliyor

Adana valiliği, cezaevinde geçirdiği süreçte kansere yakalanan, beraat ettiği halde kendisine pasaport verilmeyen Profesör Doktor Haluk Asuman Savaş’a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini açıkladı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde görevli Savaş, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilip pasaportuna el konulmuştu. Yargılandığı davada beraat edip suçsuzluğu ispatlanınca yurt dışı yasağının kaldırılmasına rağmen Savaş’ın pasaportu iade edilmemişti. Profesör, bu nedenle, ihraç edildikten sonra yakalandığı kanser hastalığının Türkiye’de yapılamayan tedavisi için yurt dışına çıkamıyordu.

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Son başvurusunda Adana valiliği Savaş’a KHK’lı olduğu için pasaport alamayacağını ve itirazı için CİMER’e başvurması gerektiğini iletmişti.

Adana valiliğinden bugün konu ile ilgili olarak yapılan ‘ek’ açıklamada şöyle denildi:

“Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi” başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 15.05.2019 tarihinde Valiliğimizce yapılan açıklamaya ek basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

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Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir.”

Adana valiliği, 15 Mayıs tarihli açıklamasında Prof. Haluk Savaş’ın eşi Doç. Dr. Esen Savaş’ın da pasaport başvurusu olduğunu belirtmişti. Valiliğin ‘adı geçen şahıslar’ ifadesinden, Prof. Dr. Haluk Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş’a pasaport verileceği anlaşılıyor.