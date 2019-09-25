Adana Şehir Hastanesi’nde ‘sıra gecesi’ yapılmış

Adana Şehir Hastanesi’nde öğle tatili esnasında personel için hastaneye ekip davet edilerek davul-zurnalı ‘Urfa sıra gecesi’ düzenlendiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Öğle tatili esnasında hastaneye ekip çağırılarak düzenlenen eğlenceyi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin Meclis gündemine taşıdı.

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Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

– Adana Şehir Hastanesi’ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmesindeki amaç nedir?

– Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?

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– Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?

– Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

– Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?

– Sayıştay raporuna göre, Elazığ’da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi’nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?