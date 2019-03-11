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Yaramazlara biraz batar!

Adana polisi alarmda: Sokaklarda silahlı, kar maskeli kişiler görüldü

Adana sokaklarında kar maskeli ve uzun namlulu silah taşıyan kişiler görüldü. Polis alarma geçti ama şüpheliler izlerini kaybettirmeyi başardı.

Fotoğraf temsilidir: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre, 19 Mayıs Mahallesi’nde, yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan beş kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra terörle mücadeleye bağlı zırhlı ekipler sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda araştırma yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanıp silahlarla izlerini kaybettirdi.

Bunun üzerine bazı ekipler, şüphelilerin gidebileceği evlerin bahçelerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerini tuttu.

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Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

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